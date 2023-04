Südheide/Hannover/Bremen - Tausende Menschen haben am Karsamstag in Niedersachsen und Bremen für eine Ende des Krieges in der Ukraine protestiert. Statt mit Waffen solle der russische Angriff auf die Ukraine diplomatisch gelöst werden, hieß es unter anderem bei den Demonstrationen. Protestzüge und Kundgebungen in den beiden Bundesländern gab es etwa in Braunschweig, Hannover, Osnabrück, Emden, Bremen und Bremerhaven.

In der niedersächsischen Landeshauptstadt nahmen 1100 Teilnehmer an der Aktion teil, in Bremen rund 1000, in Braunschweig 200 und in Osnabrück 80. Laut den Polizeistellen verliefen die Demonstrationen ruhig. Neben dem Krieg in der Ukraine wurden teilweise auch andere Themen, wie die Menschenrechtslage im Iran besprochen.

In Südheide (Landkreis Celle) spazierten Demonstrationsteilnehmer zum dort liegenden Werk des Rüstungsherstellers Rheinmetall, wie die Polizei mitteilte. Dort versammelten sich demnach bis zu 60 Teilnehmer. „Der Weg zum Frieden ist der Frieden – Gewaltfreiheit wirkt! Krieg ist keine Lösung und Krieg beginnt auch hier!“, lautete etwa der zuvor ausgegebene Leitgedanke der Aktion dort.