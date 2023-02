Berlin - Mit zahlreichen Demonstrationen wollen Ukrainer und ihre Unterstützer am 24. Februar gegen den Angriff Russlands vor einem Jahr protestieren. Zu dem Jahrestag in zwei Wochen sind Kundgebungen und Demonstrationszüge vor allem in Berlin rund um das Brandenburger Tor und das Regierungsviertel angemeldet. Bis zu 5000 Teilnehmer sind bei der Polizei angegeben, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte.

Schon mittags um 12.00 Uhr startet eine Demonstration mit dem Titel „Friedenszug: Frieden für die Ukraine und weltweit“ am Alexanderplatz in Richtung Reichstagsgebäude. Um 13.00 Uhr sind dann 4500 Teilnehmer zu einer Kundgebung am Brandenburger Tor unter dem Motto „unterstützen“ angemeldet.

Um 17.00 Uhr sind für eine Demonstration auf der Karl-Marx-Allee 3000 Menschen gemeldet. Parallel gibt es am Brandenburger Tor weitere Kundgebungen und schließlich um 18.00 Uhr eine Abschlusskundgebung am Großen Stern mit 5000 angemeldeten Teilnehmern. Angekündigt sind auch viele kleinere Demonstrationen, die sich zum Teil für Friedensverhandlungen mit Russland einsetzen.