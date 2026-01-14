Was bedeutet Männlichkeit heute, wie sah sie früher aus? Das Musikfestival rückt Helden, Herrscher und Herzensbrecher in den Mittelpunkt. Welches Ziel Intendant Amort damit verfolgt.

In diesem Jahr sollen während der Händel-Festspiele unterschiedliche Mannsbilder im Vordergrund stehen. (Archivbild)

Halle - Während der diesjährigen Händel-Festspiele soll in Halle vor allem einer im Mittelpunkt stehen: der Mann. Während 80 Veranstaltungen an 27 Spielorten werde es um Helden, Herrscher, Herzensbrecher und damit auch um historische und gegenwärtige Bilder von Männlichkeit gehen, teilten die Veranstalter mit. Das Musikfestival findet zwischen dem 5. und 14. Juni statt.

Auch der Mann an der Spitze des Veranstaltungsteams sollte in diesem Jahr nicht unerwähnt bleiben. Intendant Florian Amort verantwortet das Programm in diesem Jahr nämlich zum ersten Mal – und will damit einen „bewussten Neubeginn für Sachsen-Anhalts größtes Musikfestival“ setzen, hieß es. „Händels Werke erzählen von Macht, Leidenschaft und Ambivalenz – und von Männern, die an sich selbst und an ihren Rollenbildern scheitern. Gerade darin liegt ihre Aktualität“, so Amort zum Programm der Spiele.

Jung und Alt sollen erreicht werden

Neben Opern, Oratorien und Konzerten soll es im Juni dieses Jahres auch drei neue Sparten geben, die neue Zielgruppen anlocken sollen. So seien Partys in der Stadt, Filmvorstellungen, Workshops und ein Fest für Familien im Händel-Haus geplant.

Der Fokus des Opernprogramms soll in diesem Jahr auf der Neuproduktion von Georg Friedrich Händels „Rinaldo“ liegen, hieß es. Außerdem würden auch eher selten zu hörende Werke des 1685 in der Saalestadt geborenen Komponisten aufgeführt werden.

Kartenvorverkauf gestartet

Für die Festivaltage erwarten die Veranstalter eigenen Angaben nach auch zahlreiche internationale Künstlerinnen und Künstler. Dirigent und Countertenor René Jacobs soll in diesem Jahr mit dem Händel-Preis ausgezeichnet werden.

Nach verschiedenen Stationen, wie in Italien, lebte Händel in London, wo er 1759 starb. Händel war laut Experten zu seiner Zeit ein Superstar. Bis heute wird sein Musikschaffen weiter erforscht, Stücke werden weltweit gespielt. Karten für die Festspiele könnten bereits gekauft werden, so die Veranstalter.