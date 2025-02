Hannover - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat den Termin für das brisante Niedersachsen-Derby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig bekanntgegeben. Am 9. März treffen die beiden Fußball-Zweitligisten um 13.30 Uhr (Sky) in der Heinz von Heiden Arena in Hannover aufeinander.

Bei der Partie, die in der Vergangenheit regelmäßig von gegenseitigen Anfeindungen und Zerstörungswut begleitet wurde, wird es wie schon beim Hinspiel in Braunschweig einen Teilausschluss von Gästefans geben. Der Gästebereich im Stadion darf aus Sicherheitsgründen nur zu 60 Prozent ausgelastet werden. Konkret sind damit maximal 2.541 Eintracht-Fans zugelassen.