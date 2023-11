Berlin - Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga seine erste Heimpleite kassiert. Nach einer ganz schwachen Vorstellung verloren die Berliner überraschend daheim vor 8244 Zuschauern gegen den Mitteldeutschen BC mit 75:108 (37:57). Für den MBC war es der erste Sieg in der Hauptstadt überhaupt - im 19. Versuch. Bester Berliner Werfer war Yanni Wetzell mit 21 Punkten, beim MBC kam Chris-Ebou Ndow auf 23 Punkte.

Trainer Israel Gonzalez musste auf das erfahrene Duo Matt Thomas (Fußverletzung) und Sterling Brown (Bänderverletzung im Knie) verzichten. Zudem bekam Weltmeister Johannes Thiemann eine Pause. Die Gäste waren im Gegensatz zu Alba von Beginn an hellwach. Den Berlinern fehlte in der Defensive die nötige Intensität, zudem gestatteten sie dem MBC zu viele Offensivrebounds.

So lief Alba von Beginn an einem Rückstand hinterher. Denn auch in der Offensive ging gegen die sehr physisch agierenden Gäste aus Weißenfels kaum etwas. Viele technische Fehler, kaum Tempo, viele Fehlwürfe. So fand von zehn Versuchen nur ein Drei-Punkt-Wurf in den Korb. Und das bestrafte der MBC eiskalt, setzte sich gegen nun desolate Berliner nach einem 22:4-Lauf zur Halbzeit auf 20 Punkte ab.

Wer nach dem Seitenwechsel die große Aufholjagd der Berliner erwartet hatte, sah sich getäuscht. Den Gastgebern fiel gegen die sich in einen Rausch spielenden Gäste weiter kaum etwas ein. Im dritten Viertel war der Rückstand sogar auf 27 Punkte angewachsen (51:78). Im letzten Abschnitt brachte Alba dann fast nichts mehr zuwege.