Hannover - Die Feuerwehrleute in Niedersachsen mussten im Jahr 2022 deutlich häufiger ausrücken als im Vorjahr. Wie Innenministerin Daniela Behrens (SPD) und Landesbranddirektor Dieter Rohrberg am Montag mitteilten, stieg die Zahl der Einsätze um mehr als ein Viertel auf 123.370. „Die Feuerwehren in Niedersachsen waren sehr gefordert“, sagte Behrens.

Rohrberg führte den Anstieg auf das Ende der Corona-Einschränkungen, aber auch auf Auswirkungen des Klimawandels zurück. „Wir merken deutlich, dass es mehr Stürme gibt, dass es mehr Extremwetterlagen gibt, dass es aber auch mehr Vegetations- und Waldbrände gibt“, sagte der Landesbranddirektor. 451 Wald- und Vegetationsbrände seien für Niedersachsen ein Rekordwert.