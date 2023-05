Deutlich mehr Importe als Exporte von Wein in Sachsen-Anhalt

Halle - Im vergangenen Jahr wurde nach Sachsen-Anhalt Wein im Wert von rund 42,5 Millionen Euro importiert. Die Importe stammten hauptsächlich aus Italien (25,2 Millionen Euro) und Spanien (14,6 Millionen Euro), wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Halle mitteilte. Auch aus Belgien wurden demnach einige Liter nach Sachsen-Anhalt gebracht. Der Wein von dort hatte einen Wert von 1,9 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Weinimport um 5,6 Prozent.

Nur ein Prozent des importierten Weins stammte nicht aus der Europäischen Union (EU), hieß es. Dazu zählte Wein aus Argentinien, die Vereinigten Staaten sowie Südarfika. Insgesamt stammte der importierte Wein aus 20 verschiedenen Ländern, hieß es. Der Wert des aus Sachsen-Anhalt exportierten Weins belief sich hingegen nur auf rund 1,5 Millionen Euro, so das Statistikamt. Am meisten ging davon in die Niederlande (0,4 Millionen Euro). Im Vergleich zum Vorjahr sank der Wert um 11,5 Prozent.