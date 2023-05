Deutlich mehr Kinder als vor zehn Jahren in Sachsen-Anhalt

Halle - In Sachsen-Anhalt leben aktuell deutlich mehr Kinder als noch vor zehn Jahren. Wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte, stieg die Zahl der Unter-18-Jährigen von rund 293.000 im Jahr 2012 auf mehr als 332.000 im Jahr 2022. Dies entspricht einem Anstieg um 39.000 Kinder unter 18 Jahren.

Die Zahlen gehen auf Daten des Mikrozensus zurück. Darin werden auch volljährige Kinder erfasst, die noch ledig sind und in einem gemeinsamen Haushalt mit den Eltern leben. Bei den volljährigen Kindern sanken die Zahlen den Angaben zufolge. Zählten 2012 noch 31 Prozent der Volljährigen als Kinder, waren es im vergangenen Jahr lediglich knapp 23 Prozent. Immerhin leben in Sachsen-Anhalt aber noch mehr als 35.000 Menschen in einem gemeinsamen Haushalt mit den Eltern und zählen für den Mikrozensus als Kinder.