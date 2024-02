Die Zahl der verkauften Wohnungen, Häuser und Grundstücke ist in Niedersachsen spürbar zurückgegangen. Die Preisunterschiede sind im Land weiterhin enorm. Wo war es besonders teuer?

Deutlich weniger Immobilien in Niedersachsen verkauft

Hannover - Im vergangenen Jahr sind in Niedersachsen so wenig Immobilien verkauft worden wie seit Jahrzehnten nicht mehr. 1987 wurden letztmals weniger Kaufverträge registriert, wie aus dem am Donnerstag vorgelegten Landesgrundstücksmarktbericht hervorgeht. Die Zahl lag 2023 bei rund 78.000, knapp 20.000 weniger als noch ein Jahr zuvor. 2022 sank die Zahl erstmals seit 2010 wieder unter die Marke von 100.000.

Gestiegene Zinsen, höhere Preise für Baustoffe sowie der Fachkräftemangel sorgen seit längerer Zeit für Probleme in der Baubranche. Der Umsatz sank im vergangenen Jahr laut Bericht um fast ein Drittel im Vergleich zum Jahr zuvor auf rund 19,5 Milliarden Euro.

Die mittleren Kaufpreise für Ein- und Zweifamilienhäuser lagen im vergangenen Jahr im Bundesland zwischen 525.000 Euro in der Stadt Hannover als landesweiter Höchstwert und 150.000 Euro im Landkreis Holzminden als landesweit geringster Wert. Damit habe sich der bereits in den vergangenen Jahren erkennbare Trend, dass das Preisgefälle zwischen Großstädten und ländlich geprägten Regionen leicht abnehme, bestätigt.

In den vier bevölkerungsreichsten niedersächsischen Städten Hannover, Braunschweig, Oldenburg und Osnabrück gingen die Preise von Ein- und Zweifamilienhäusern 2023 im Vergleich zum Vorjahr im Durchschnitt um zwölf Prozent zurück. In den vier preisgünstigsten Landkreisen Holzminden, Northeim, Goslar und Lüchow-Dannenberg betrug der Preisrückgang drei Prozent.