Brandenburg an der Havel - Für die Beschäftigten der drei Asklepios Kliniken in Brandenburg ist eine Tarifeinigung erreicht worden. Ab März soll der Lohn der rund 1.300 Beschäftigten an den Standorten in Brandenburg an der Havel, Lübben und Teupitz um 5,5 Prozent erhöht werden, hieß es in einer Mitteilung der Gewerkschaft Verdi.

Bereits zum Juli vergangenen Jahres war eine Lohnerhöhung um monatlich 235 Euro vereinbart worden. Zudem wurde die Arbeitszeit minimal reduziert. Die Gewerkschaft Verdi hatte die Angleichung an den Entgeltvertrag des öffentlichen Dienstes und an einigen Standorten auch die Reduzierung der Arbeitszeit gefordert. Der neue Tarif hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2025.