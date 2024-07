Berlin - Grüne, Linke und AfD in Berlin freuen sich über einen deutlichen Mitgliederzuwachs. Die Grünen zählten zum 30. Juni 13.877 Mitglieder, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Das waren 1.012 mehr als vor einem Jahr (12.865). Auch bei den Linken, bei denen der Trend jahrelang eher rückläufig war, ging es klar nach oben: 7.517 Mitglieder zur Jahresmitte bedeuten 765 mehr als zum selben Zeitpunkt 2023 (6.752). Die AfD verzeichnete mit 37,6 Prozent den mit Abstand stärksten Zuwachs, sie steigerte ihre Mitgliederzahl binnen eines Jahres von 1.090 um 410 auf 1.500.

Die SPD als weiterhin mitgliederstärkste Partei in Berlin zählte am 30. Juni 17.935 Anhänger mit Parteibuch nach 18.348 vor einem Jahr - ein leichtes Minus von 413 Mitgliedern. Die CDU kann nach einem Hackerangriff auf die Bundespartei vor eineinhalb Monaten noch keine Juni-Daten liefern. Stand 30. April waren es 11.974 Mitglieder nach 11.902 ein Jahr zuvor - ein leichtes Plus also um 72 Personen. Die Berliner FDP gab die Zahl ihrer Mitglieder am 30. Juni mit 3.894 an, das waren 188 weniger als Mitte 2023 (4.082).

Grüne (+7,9 Prozent) und Linke (+11,3 Prozent) führten ihren Zuwachs nicht zuletzt auf den Kampf gegen Rechtsextremismus zurück. „Im Zuge der Demos für Demokratie und eine offene Gesellschaft zum Jahresbeginn sind zahlreiche Menschen bei uns eingetreten“, erklärten die beiden Grünen-Landesvorsitzenden Nina Stahr und Philmon Ghirmai. „Mit den Neueintritten ist der klare Auftrag verbunden, Rechtsextremismus auf allen Ebenen weiter zu bekämpfen und für eine diverse Gesellschaft einzustehen.“

Ein Sprecher der Linken sagte: „Gründe für den deutlichen Zugewinn sind wohl die Klärung in Bezug auf Sahra Wagenknecht sowie die steigende Gefahr rechter Politik im Land. Beides motiviert viele, insbesondere junge Menschen, sich unserer Partei anzuschließen.“ Die frühere Linke-Politikerin Wagenknecht hatte Anfang des Jahres ihre eigene Partei namens Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) gegründet. Der vor rund einer Woche gebildete Berliner BSW-Landesverband hatte zum Start 81 Mitglieder.