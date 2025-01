Ruhpolding - Die deutschen Biathleten haben sich im dritten Staffelrennen der Saison endlich den ersten Podestplatz geholt. Justus Strelow, Danilo Riethmüller, Johannes Kühn und Philipp Nawrath liefen beim Heim-Weltcup in Ruhpolding auf Platz drei. Insgesamt leistete sich das DSV-Quartett 14 Nachlader und vergab dadurch eine noch bessere Platzierung. Am Ende hatten die Schützlinge von Bundestrainer Uros Velepec 58,8 Sekunden Rückstand auf die siegreichen Franzosen.

Sie sind in dieser Saison das Maß aller Dinge, denn sie entschieden auch die dritte Staffel der Saison überlegen für sich. Rang zwei sicherten sich die Schweden, die 38,4 Sekunden hinter Frankreich ins Ziel kamen.

Im vergangenen Jahr waren die deutschen Herren in Ruhpolding auf Platz zwei hinter Norwegen gelaufen. In diesem Winter hatte es bisher in Kontiolahti zu Rang vier und in Hochfilzen zu Platz fünf gereicht.

Strelow übergab nach zwei Nachladern als Fünfter auf Riethmüller. Der 25-Jährige vermied im Stehendanschlag gerade so die Strafrunde, brachte das DSV-Quartett aber auf Rang drei nach vorn - 32 Sekunden hinter Spitzenreiter Frankreich. Kühn fiel dann auf Position fünf zurück, doch Schlussläufer Nawrath behielt die Nerven und konnte so die Norweger auf Distanz halten, die sich nach insgesamt drei Strafrunden mit Rang vier zufriedengeben mussten.

Frauen-Staffel ohne Voigt und Tannheimer

Für die deutschen Frauen geht es am Samstag (14.20 Uhr/ARD und Eurosport) um den nächsten Podestplatz. Allerdings klagt das Team um die Gesamtweltcupführende Franziska Preuß über einige Personalprobleme. Sowohl Vanessa Voigt als auch Julia Tannheimer fehlen angeschlagen. Während die Thüringerin Voigt auch in der kommenden Woche in Antholz nicht dabei sein wird, hofft der Deutsche Skiverband, dass zumindest Tannheimer in Südtirol starten kann. In Italien findet die Generalprobe für die Weltmeisterschaft im schweizerischen Lenzerheide (12. bis 23. Februar) statt.