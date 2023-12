Besucher gehen auf der Hannover Messe an verschiedenen Ständen in Halle 9 vorbei.

Hannover - Für die Deutsche Messe ist das Jahr 2023 erfolgreicher verlaufen als erwartet. Mit einem Umsatz von 350 Millionen Euro und einem Gewinn von fast 30 Millionen Euro seien die Planungen deutlich übertroffen worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hannover mit. Das Jahr belege, „dass unsere Kunden nach wie vor großen Wert auf persönliche Treffen und den Austausch auf Messen legen“, sagte Messechef Jochen Köckler. Insgesamt richtete die Deutsche Messe im In- und Ausland rund 90 Messen und Events mit mehr als 4,8 Millionen Besuchern und 26.000 ausstellenden Unternehmen aus.

Im Vorjahr 2022 hatte die Messe noch mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Wegen des Virus waren zeitweise viele Messen abgesagt oder auf digitale Formate umgestellt worden. Als sich die Lage entspannte, lief das Messegeschäft eher schleppend wieder an. Unterm Strich stand bei der Deutschen Messe für 2022 noch ein Verlust von rund 11 Millionen Euro.

Auch für dieses Jahr hatte das Unternehmen zunächst mit einem Verlust von 8 Millionen Euro kalkuliert. Unter anderem die Industrieschau Hannover Messe steigerte ihre Besucherzahl aber von 75.000 auf rund 130.000. International entwickelten sich insbesondere Veranstaltungen in der Türkei und in China besser als erwartet. Darüber hinaus wurden laut Köckler neue Veranstaltungen für den Standort Hannover gewonnen, darunter von 2027 an die ITMA als nach Unternehmensangaben weltweit größte internationale Messe für Textil- und Bekleidungstechnologie.