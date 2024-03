Durch das 0:0 gegen den Kosovo hat sich die deutsche Ausgangslage in der Qualifikation zur U21-EM verschlechtert. Im Fernduell mit Polen braucht das Team einen Sieg.

Deutsche U21 in der EM-Qualifikation unter Druck

Halle/Saale - Deutschlands U21-Nationalmannschaft steht in der EM-Qualifikation nach dem 0:0 gegen Außenseiter Kosovo unter Druck. Die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo braucht am Dienstag (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) in Halle/Saale gegen Israel einen Sieg, um den Abstand auf Tabellenführer Polen nicht noch größer werden zu lassen. Polen trifft zuvor auf Bulgarien, hat aber ein Spiel mehr bestritten als Deutschland.

Nach vier Siegen zum Start hatte die U21 zuletzt nur 0:0 gegen den Kosovo gespielt und damit nun zwei Punkte Rückstand auf Polen. Die neun Gruppensieger sowie die drei besten Gruppenzweiten qualifizieren sich sicher für das Fußball-Turnier 2025 in der Slowakei. Die sechs verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Playoffs. Das Hinspiel der U21 in Israel im Oktober war wegen des Gaza-Krieges verlegt worden. Es soll im September nachgeholt werden.