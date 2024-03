Nach vier Siegen in vier Spielen stehen in der EM-Qualifikation die nächsten Spiele für die deutsche U21 an. Trainer Di Salvo gibt das klare Ziel vor.

Chemnitz - Die deutsche U21 strebt auf dem Weg zur EM-Endrunde im kommenden Jahr die nächsten Siege an. Die Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo trifft am Freitag in Chemnitz (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) auf den Kosovo und vier Tage später in Halle/Saale auf Israel. Man wolle das Team weiterentwickeln und sechs Punkte holen, sagte Di Salvo.

Deutschland führt seine Qualifikationsgruppe mit vier Siegen aus vier Spielen an. Für die Endrunde, die 2025 in der Slowakei stattfindet, qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie die drei besten Gruppenzweiten. Die sechs verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Playoffs, um die letzten drei Endrundenteilnehmer zu bestimmen.