Deutscher Chorwettbewerb in Hannover startet

Hannover - Mit einem Eröffnungskonzert startet am Samstag in Hannover der 11. Deutsche Chorwettbewerb. Nach Angaben einer Sprecherin des veranstaltenden Deutschen Musikrats werden bis zum 11. Juni rund 4000 Sängerinnen und Sänger an dem Wettbewerb teilnehmen.

Der Deutsche Chorwettbewerb findet alle vier Jahre statt. Er sei nicht nur ein Wettbewerb auf hohem Niveau, sondern auch eine Möglichkeit der Begegnung für die nationalen Amateurchöre, hieß es. Fast 100 Ensembles mussten sich zuvor in 16 Landeswettbewerben für die Teilnahme qualifizieren. Die Chöre wetteifern in 14 verschiedenen Kategorien um den Sieg.

Die Wettbewerbsrunden sind für Interessierte frei zugänglich. Ergänzt wird der Wettbewerb um ein Rahmenprogramm, unter anderem mit zwei langen Chornächten und einem Circle-Singing. Am 6. Juni soll es ein erstes Preisträgerkonzert geben.