Shubaytah - Der deutsche Beifahrer Timo Gottschalk hat zum zweiten Mal in seiner langen Motorsport-Karriere die Rallye Dakar gewonnen. Der 50 Jahre alte Brandenburger triumphierte nach 4.982 Prüfungskilometern im saudi-arabischen Shubaytah mit seinem 43 Jahre alten Piloten Yazeed Al-Rajhi.

Das deutsch-saudi-arabische Duo hatte tags zuvor auf der elften Etappe die Führung zurückerobert und gab sie im Finale über 61 Wertungskilometer auch nicht mehr ab. Nach insgesamt zwölf Etappen lagen sie im Toyota Hilux 3:57 Minuten vor dem südafrikanischen Duo Henk Lategan und Brett Cummings ebenfalls im Toyota.

Seit 2023 wieder an der Seite von Al-Rajhi

Gottschalk hatte 2011 an der Seite von Nasser Al-Attiyah zum ersten Mal die Dakar gewonnen, die damals in Südamerika ausgefahren worden war. Zum ersten Mal teilgenommen an der schweren Etappenfahrt hatte Gottschalk als Beifahrer bereits 2007, als noch in Afrika gefahren worden war.

Damals navigierte der gebürtige Neuruppiner Landsmann Dieter Depping in einem Truck, 2008 wurde das Paar in der Auto-Kategorie Sechster. Mit Al-Rajhi fährt Gottschalk, der auf der offiziellen Dakar-Homepage als einer der besten Co-Piloten im Rallye-Sport gepriesen wird, seit 2023 wieder.