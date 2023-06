Berlin - Das Deutsche Theater hat seinen langjährigen Intendanten Ulrich Khuon verabschiedet. Der 72-Jährige verlässt das Haus nach 14 Jahren an der Spitze. Zum Abschied würdigten am Freitag unter anderem die Autorin Dea Loher und Schauspieler Ulrich Matthes die Arbeit Khuons für das Theater.

Nach Stationen in Hannover und Hamburg hatte er den Posten 2009 übernommen. In Zukunft wirkt er als Interimsintendant 2024/2025 am Schauspielhaus Zürich. Von 2017 bis 2020 war Khuon auch Präsident des Deutschen Bühnenvereins.