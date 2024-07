Das deutsche Triathlon-Team tritt in Hamburg als WM-Titelverteidiger im Staffel-Wettbewerb an. Von Beginn an liegt das Quartett auf Medaillenkurs und triumphiert schließlich erneut.

Hamburg - Die deutschen Triathleten gewinnen in Hamburg erneut den WM-Titel in der Mixed-Staffel. In der Aufstellung Henry Graf, Lisa Tertsch, Lasse Lührs und Annika Koch siegte das DTU-Quartett in der Zeit von 1:19:53 Stunden und verwies die Teams der Schweiz (1:20:01:) und von Neuseeland (1:20:04) auf die Plätze zwei und drei.

Die Deutschen waren von Beginn am in den Kampf um die Medaillen involviert. Startläufer Graf hatte nach 300 Meter Schwimmen, sieben Kilometer Radfahren und 1,75 Kilometer Laufen als Dritter auf Tertsch gewechselt.

Die Olympia-Teilnehmerin, tags zuvor bereits Zweite im Sprintrennen der Weltserie, wiederum schickte den ebenfalls für Paris nominierten Lasse Lührs mit vier Sekunden Vorsprung als Führenden auf das dritte Teilstück.

Koch schließt Lücke

Bei zwischenzeitlich einsetzendem Regen verlor Lührs zwar wieder einen Platz, doch Annika Koch konnte die kleine Lücke sofort schnell schließen. Nachdem Wechsel vom Rad auf die Laufstrecke löste sich die 25-Jährige sofort aus einer Vierergruppe und machte die Titelverteidigung perfekt.

Koch, die auch zum Gold-Team im Vorjahr gehörte, damals aber an Position zwei gestartet war, freute sich schließend im ZDF über die letzten Meter vor mehreren tausend Zuschauern auf dem Rathausmarkt: „Hier mit der Deutschland-Fahne durch das Ziel zu laufen, ist schon etwas ganz Besonderes.“