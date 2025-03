Stadtbäume leiden besonders unter Trockenheit, Tausende müssen jedes Jahr gefällt werden. Was helfen kann, soll bei einer Konferenz in Leipzig erörtert werden.

Leipzig - Seit einigen Jahren macht die Trockenheit den Bäumen an den Straßen in vielen Städten zu schaffen. Seit dem Sommer 2018 hätten Hitze- und Trockenperioden zu einem anhaltenden Trockenstress und einer erhöhten Sterblichkeit sowohl bei jungen als auch bei alten Bäumen geführt, sagte eine Sprecherin der Initiative „Leipzig gießt“. Allein in der Messestadt müssten jedes Jahr etwa 1.600 Bäume deswegen gefällt werden.

Auf einer bundesweiten Konferenz an diesem Freitag sollen Lösungen gefunden werden. „Ziel ist es, ein Netzwerk aufzubauen, das den nachhaltigen Austausch von Wissen und Erfahrungen rund um den Erhalt von Stadtbäumen fördert und gleichzeitig Impulse für zukünftige Kooperationen schafft“, sagte die Sprecherin. In einigen Kommunen gebe es bereits Zusammenarbeit von Stadtverwaltung und Bürgern.

„Es ist bemerkenswert, wie durch die enge Zusammenarbeit von Stadtverwaltungen und engagierten Bürgerinnen und Bürgern zukunftsorientierte Lösungen für den Erhalt unserer Stadtbäume entstehen“, sagte Leipzigs Bürgermeister für Umwelt und Klima Heiko Rosenthal. Er ist überzeugt, dass die Konferenz wertvolle Impulse für eine erfolgreiche Zusammenarbeit auf nationaler Ebene liefern werde.

Bürger unterstützen die Kommunen

So gibt es in einigen Städten „Gießgruppen“ oder Baumpatenschaften, die den Kommunen helfen und die Bäume an den Straßen wässern. Die Initiative „Leipzig gießt“ hatte bereits 2021 eine App veröffentlicht, in der alle Straßenbäume in der Messestadt sowie öffentliche Wasserquellen angezeigt sind.

Besonders betroffen sind laut Initiative Jungbäume. Deren Wurzeln reichen nicht tief in den Boden und die Bäume sind daher auf Feuchtigkeit in den oberen Schichten angewiesen. Fehlt diese, geraten sie in Trockenstress, was sie anfälliger für Krankheiten und Schädlinge macht und ihre Überlebenschancen deutlich verringert. Demnach benötigt ein Jungbaum in trockenen Perioden etwa 80 bis 100 Liter Wasser pro Woche.