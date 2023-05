Mannheim - Ein stark dezimierter SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga mit einer Energieleistung ein wichtigen Sieg eingefahren und bleibt im Titelrennen vorerst dabei. Ohne fünf Stammspieler siegte der Deutsche Meister bei den Rhein-Neckar Löwen mit 37:35 (15:18). Bester Magdeburger Schütze war Michael Damgaard mit neun Treffern.

Der SCM war nach den Verletzungen von Gisli Kristjansson, Philipp Weber und Oscar Bergendahl mit nur elf Feldspielern nach Mannheim gereist. Zusammen mit den schon länger verletzten Omar Ingi Magnusson und Magnus Saugstrup fehlten so gleich fünf Stammspieler - und der SCM lief vom Anwurf weg einem Rückstand hinterher (2:5/4.). Magdeburg lief zu häufig in Gegenstöße, auch weil die Offensive teils überhastet abschloss. Nach knapp zwanzig Minuten fand sich der SCM besser zurecht, kam zwischenzeitlich zum Ausgleich, ging letztlich aber doch mit Rückstand in die Pause.

Auch nach der Pause mühte sich der SCM wieder, den Anschluss herzustellen, lief allerdings häufig in Gegenstöße. Weil auch die Löwen in einem nicht sehr hochklassigen Spiel immer wieder Fehler machten, blieb der SCM in Schlagdistanz, glich erneut aus und ging beim 26:25 (44.) erstmals in Führung. Nach einem unkontrollierten Einsteigen gegen Damgaard sah Olle Forsell Schefvert die Rote Karte (49.). Magdeburg baute die Führung auf vier Treffer aus und rettete den Sieg über die Zeit.