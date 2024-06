Berlin - Fußball-Zweitligist Hertha BSC spielt seine Erstrundenpartie im DFB-Pokal bei Drittligist Hansa Rostock am 18. August. Das Spiel am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) verspricht angesichts der angespannten Stimmung zwischen beiden Fanlagern Brisanz. In der vergangenen Zweitliga-Saison hatten sich die beiden Teams in Rostock 0:0 getrennt.

Bundesligist 1. FC Union Berlin gastiert in der ersten Runde bei Landespokalsieger Greifswalder FC aus Mecklenburg-Vorpommern einen Tag früher (15.30 Uhr/Sky), wie der DFB am Donnerstag mitteilte. Ebenfalls am Sonntag empfängt der Berliner Pokalsieger Viktoria den Bundesligisten FC Augsburg (13.00 Uhr/Sky).

Drittligist Energie Cottbus, Titelträger in Brandenburg, spielt am Montag (18.00 Uhr/Sky), 19. August, im eigenen Stadion gegen den Erstligisten Werder Bremen. Die Begegnung gab es schon 2022 in der ersten Runde. Die Bremer gewannen 2:1.