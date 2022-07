"Höhle der Löwen"-Investor Georg Kofler ist frisch verliebt

Essen/DUR/lb - Die meisten kennen ihn aus der Vox-Sendung "Die Höhle der Löwen" - Georg Kofler. Vor rund sechs Wochen verkündete er sein Liebes-Aus mit Unternehmerin Veronika Scholze. Zur Verleihung des Medienpreises Goldene Sonne in Essen zeigte sich der 65-Jährige nun mit einer Blondine im Arm.

Zur Gala, die vom Sender SonnenklarTV organisiert wurde, begleitete ihn Isabel Grupp. Die 36-Jährige wurde erst kürzlich vom "Handelsblatt" zu einer der Top 50 Unternehmerinnen Deutschlands gewählt.

Auf der Veranstaltung zeigten sich beide farblich perfekt aufeinander abgestimmt - Kofler und seine neue Lebensgefährtin traten gemeinsam in dunkelblau auf. Auch zärtliche Berührungen waren kein Tabu in der Öffentlichkeit. Auf dem roten Teppich posierte das frische Paar Arm in Arm für die Fotografen. Kofler legte seine Hand um ihre Hüfte und sie schmiegte sich dicht an ihn.

Isabel Grupp: Junge Unternehmerin überzeugt Georg Kofler mit Charme

Auf der Veranstaltung bestätigte der Unternehmer: "Ja, sie ist meine Lebensgefährtin", weiter stellte er seine Freundin vor: "Isabel Grupp, erfolgreiche Unternehmerin aus Baden-Württemberg." Die 36-Jährige agiert als Chefin von Plastro Mayer, einem Familienunternehmen der kunststoffverarbeitenden Industrie

Kofler erklärt, er habe sie "auf diversen Wirtschaftskonferenzen" kennengelernt. Sein erster Gedanke beim ersten Treffen sei gewesen: "Hoffentlich ist sie nicht schon vergeben." Doch besonders schätze der Löwe an ihr "die außergewöhnliche Kombination aus Intelligenz, Empathie, Charme, weiblicher Attraktivität und Unternehmergeist."