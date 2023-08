Bodelshausen - Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger hat schon viele edle Roben getragen - doch am selbstbewusstesten fühlt sie sich im Ski-Anzug. Das sagte die 47-Jährige am Donnerstag bei der Feier zum 50. Firmenjubiläum der Modemarke Marc Cain im schwäbischen Bodelshausen. „Man fühlt sich so unbesiegbar auf der Piste“, ergänzte sie.

Bei ihrem ersten „Golden Globes“-Look hingegen habe sie danebengegriffen, so Kruger. „Da sah ich wirklich aus wie Jeannie in a Bottle („Bezaubernde Jeannie“). Ich weiß nicht, was ich gedacht habe“, so die Hollywood-Schauspielerin, die im niedersächsischen Algermissen geboren wurde und aufwuchs. Bei Fehlgriffen sei es so: „Zu dem Zeitpunkt, wo ich es angezogen habe, fand ich nicht, dass ich mich vertan habe.“ Man merke so etwas immer erst ein paar Jahre oder Wochen später.