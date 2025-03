Mit Sonnenschein und blauem Himmel putzt sich die Hauptstadtregion zum Ende der Woche für die Menschen heraus. Dabei ist es nicht nur am Tag mild, auch in den Nächten wird es wieder wärmer.

Sonne, blauer Himmel und steigende Temperaturen leiten das Wochenende in Berlin und Brandenburg ein. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Sonne und milde Temperaturen begleiten die Menschen in Berlin und Brandenburg auf dem Weg in das Wochenende. Doch in den Nächten bleibt es zunächst frostig mit Werten bis zu minus sieben Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dies ändere sich jedoch den Aussichten nach schnell, hieß es weiter.

Am Donnerstag ist es sonnig und trocken. Später trüben einzelne Wolken kaum den Blick auf den sonst blauen Himmel. Dabei liegen die Temperaturen zwischen milden 15 bis 18 Grad. Erst in der Nacht zu Freitag ist der Wintermantel wieder gefragt, wenn die Werte auf minus zwei bis minus sechs Grad absinken.

Zum Wochenende hin bleibt es frühlingshaft mild mit viel Sonnenschein. Die Höchstwerte liegen dabei am Freitag bei 19 Grad, am Samstag bei bis zu 17 Grad. Auch die Nächte werden wieder etwas milder und die Werte sinken vielerorts laut DWD nur noch auf sechs bis ein Grad ab.