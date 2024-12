Garmisch-Partenkirchen - Neun von zehn deutschen Skispringern haben sich für das Neujahrsspringen der 73. Vierschanzentournee qualifiziert. Nur Adrian Tittel schaffte es als 52. nicht.

An diesem Mittwoch (14.00 Uhr/ARD und Eurosport) treten die besten 50 Athleten auf der Großen Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen wie gewohnt in K.o.-Duellen an. Wer springt gegen wen? Ein Überblick (Die Zahl in der Klammer gibt die Platzierung in der Qualifikation an):

Karl Geiger (7/Oberstdorf) - Zigar Jela (44/Slowenien)

Pius Paschke (9/Kiefersfelden) - Tate Frantz (42/USA)

Andreas Wellinger (12/Ruhpolding) - Roman Koudelka (39/Tschechien)

Philipp Raimund (17/Oberstdorf) - Kevin Bickner (34/USA)

Markus Eisenbichler (27/Siegsdorf) - Artti Aigro (24/Estland)

Felix Hoffmann (28/Goldlauter) - Aleksander Zniszczol (23/Polen)

Stephan Leyhe (29/Willingen) - Kristoffer Eriksen Sundal (22/Norwegen)

Constantin Schmid (40/Oberaudorf) - Stefan Kraft (11/Österreich)

Luca Roth (49/Meßstetten) - Daniel Tschofenig (2/Österreich)