Die elfjährige Greta ist Kinderkurdirektorin an der Ostsee

Karlshagen - Greta erkennt man an ihrem orangefarbenen Shirt, dem freundlichen Lächeln und daran, dass sie hauptsächlich mit einer bestimmten Gruppe von Menschen spricht - den Kindern. Die Elfjährige ist Kinderkurdirektorin an der Ostsee und setzt sich für das Wohl der Urlaubskinder in Karlshagen auf Usedom ein.

Seit 2013 ist Karlshagen der einzige Ort an der deutschen Ostseeküste mit einer Kinderkurdirektorin. Greta ist mittlerweile die Fünfte im Amt. „Oft wird nur nach der Erwachsenenmeinung gefragt, aber es ist auch wichtig, was die Kinder zu bestimmten Dingen denken“, erklärte sie. Deshalb sei es wichtig, nicht nur bei Kinderdiscos mitzutanzen, sondern auch mit den Urlaubskindern ins Gespräch zu kommen und sie nach ihrer Meinung zum Urlaubsort zu befragen.

Gemeinsam mit der erwachsenen Kurdirektorin Katrin Jaddatz eröffnet sie auch regelmäßig Veranstaltungen auf der Bühne oder verleiht Preise bei Siegerehrungen. „Die Kinderkurdirektorin soll uns helfen, Karlshagen aus Kinderaugen zu sehen und die Wünsche unserer kleinen Gäste zu erkennen und vor allem zu begreifen“, erklärte Jaddatz.

In Karlshagen selbst leben den Angaben zufolge 3.200 Einwohnerinnen und Einwohner. Jährlich seien etwa 75.000 Touristen vor Ort. Das Ostseebad will sich besonders kinder- und familienfreundlich aufstellen.