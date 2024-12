Die letzte Kaper gehört mir! Schwede schießt Mann in den Fuß

Wer bekommt die letzte Kaper? In Schweden ist ein solcher Streit eskaliert. (Archivbild)

Järlåsa - Kapern verleihen Speisen einen pikanten, würzig-säuerlichen Geschmack. Nicht allen Menschen schmecken sie - einem Mann in Schweden aber offenbar so gut, dass er beim Verzehr keinen Spaß verstand: Im Streit um die letzte Kaper beim Abendessen schoss er einem anderen Mann in den Fuß.

Insgesamt saßen drei Männer - einer zwischen 50 und 60 Jahre alt, die anderen beiden zwischen 20 und 30 - im Ort Järlåsa nahe Uppsala beim Abendessen. Dabei kam es zum Streit.

„Der ältere Mann wollte unbedingt die Kaper und drohte, auf jeden zu schießen, der sie isst“, sagte Polizeikommandant Anders Holm der schwedischen Nachrichtenagentur TT. Doch einer der Jüngeren nahm sich ungeachtet der Drohung die eingelegte Blütenknospe - daraufhin holte der Kapern-Fan seine Jagdwaffe. Immerhin: „Er hat ihm in den Fuß geschossen, es bestand also keine Lebensgefahr“, sagte ein Polizeisprecher.

Der Verletzte kam ins Krankenhaus, der Täter wurde festgenommen. Der dritte Mann am Essenstisch blieb unverletzt.