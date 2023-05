Berlin - Ein Mann ist in eine Bäckerei in Berlin-Charlottenburg eingebrochen und festgenommen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, gelangte der 36-Jährige in der Nacht zum Freitag vermutlich über die Lieferluke in das Geschäft in der Windscheidstraße und verstaute mehrere Kilo Wurst und Käse in einer Reisetasche. Dabei habe er einen Alarm ausgelöst. Der Ladenbesitzer alarmierte die Polizei, die den Einbrecher auf frischer Tat ertappte.