Bremen - Ein Taschendieb hat einen Mann in Bremen mit einem Messer bedroht und mit Pfefferspray verletzt. Ein 35-Jähriger fuhr am Freitagabend mit einer Straßenbahn zum Bremer Hauptbahnhof und bemerkte, dass ein anderer Fahrgast ihm das Portemonnaie aus der Jackentasche stahl, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Daraufhin sprach er ihn an, doch der mutmaßliche Täter stieg aus der Bahn. Der Bestohlene folgte ihm und versuchte ihn festzuhalten.

Der mutmaßliche Täter hielt dem Mann dann ein Messer an den Hals und besprühte ihn mit Pfefferspray. Er musste wegen Augen- und Hautverletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Der mutmaßliche Täter konnte fliehen. Die Polizei ermittelt wegen räuberischem Diebstahl.