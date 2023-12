Hohen Neuendorf - Ein 18-Jähriger hat an einer Autobahn-Tankstelle bei Stolpe im Kreis Oberhavel 189 Liter Diesel in mehrere Kanister gefüllt ohne zu bezahlen. Das Personal konnte den Autofahrer am Mittwochabend noch daran hindern, mit dem Wagen auf die A111 zu verschwinden. Der mutmaßliche Tankbetrüger lief an der Raststätte „Stolper Heide“ dann aber zu Fuß davon, wie die Polizeiinspektion am Donnerstag mitteilte. Ein Fährtenhund kam zum Einsatz.

Schließlich konnte die Polizei zwei 18 und 21 Jahre alte Männer stoppen, die zu dem Fahrzeug mit den vollen Kanistern zurückkehren wollten. Den Tankbetrug wollten sie nicht einräumen: Der 21-Jährige sei nur vor Ort, um die offene Tankstellen-Rechnung in Höhe von 318,65 Euro zu begleichen, habe der 18-Jährige der Polizei erzählt.

Die Beamten entdeckten gestohlene Kennzeichen an dem Auto. Zudem bestand der Verdacht, dass der 18-Jährige gar keinen Führerschein hat. Ob der Diesel-Diebstahl womöglich auch damit zu tun hat, dass Autofahrer mit steigenden Spritkosten im neuen Jahr rechnen müssen, konnte die Polizei nicht sagen.