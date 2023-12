Zittau - Mithilfe seiner Schuhabdrücke im Schnee hat die Polizei in Zittau einen Dieb gefunden und gestellt. Der 41-Jährige war am Samstagabend in eine Grundschule im Landkreis Görlitz eingebrochen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Über eine Kellertür hatte sich der Tatverdächtige demnach Zutritt verschafft und drei in der Hausmeister-Werkstatt gelagerte Thermostatköpfe entwendet. Als er das Sekretariat der Schule über eine Notausgangstür betrat, habe er dabei versehentlich einen Alarm ausgelöst. Daraufhin sei der Mann geflüchtet. Eintreffende Polizisten seien den Schneespuren des mutmaßlichen Diebes über ein angrenzendes Betriebsgelände gefolgt und hätten ihn dadurch nahe der Schule stellen können. Die Kripo ermittelt.