Halle - Die Bundespolizei hat am Hauptbahnhof in Halle einen gesuchten Dieb festgenommen. Eine Streife hatte den 33-Jährigen am Freitag kontrolliert. Beim Abgleich der Personalien stellten die Beamten fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft wegen Ermittlungen zu einem Diebstahl gesucht wurde. Zum anderen lag ein Vollstreckungshaftbefehl vor. Das Amtsgericht Naumburg hatte den 33-Jährigen im Mai 2022 ebenfalls wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 300 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von zehn Tagen verurteilt. Dem hatte sich der Gesuchte entzogen. Da er die 300 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er an eine Justizvollzugsanstalt übergeben.