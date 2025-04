Am frühen Ostermontag wird die Polizei zu einem Einkaufszentrum in der Schloßstraße gerufen. Dort rasten Täter durch ein Shoppingcenter und erbeuteten Schmuck - es ist nicht die erste Tat dieser Art.

Berlin - Erneut sind Diebe in Berlin-Steglitz mit einem Auto in ein Einkaufszentrum gefahren, um dort Schmuck aus einem Juweliergeschäft zu stehlen. Zwei unbekannte Täter brachen in den frühen Morgenstunden eine Eingangstür des Einkaufszentrums in Schloßstraße auf, wie die Polizei mitteilte. Anschließend fuhren sie ein Auto bis zum Juwelier.

Laut Polizei zerstörten sie mit dem Wagen die Zugangstür des Geschäfts im Erdgeschoss des Centers und gelangten so ins Innere. Sie öffneten mehrere Vitrinen gewaltsam und stahlen Schmuck. Ein Sicherheitsmann bekam den Einbruch mit und wurde von den Tätern bedroht. Die Diebe fuhren mit dem Wagen aus dem Center und ließen ihn in einem Park direkt daneben zurück.

Im Juni ebenfalls Schmuck in der Schloßstraße gestohlen

Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls. Ob ein Zusammenhang zwischen dem Einbruch und einer ähnlichen Tat im Juni vergangenen Jahres besteht, müssten die Ermittlungen zeigen, sagte eine Sprecherin. Im Juni 2024 waren Diebe in ein anderes Einkaufszentrum auf der Schloßstraße gefahren und hatten aus einem Juwelier Schmuck gestohlen.

Nach der Tat im Juni wurden Diebe im August an der Greifswalder Straße in Prenzlauer Berg auf ähnliche Weise aktiv: Auch dort wurde mit einem Wagen in einen Juwelier in einem Einkaufszentrum eingebrochen. Ein Zusammenhang sollte geprüft werden.