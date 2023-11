Diebe in Sachsen-Anhalt stehlen immer öfter Wärmepumpen

Halle - Diebe stehlen in Sachsen-Anhalt in jüngster Zeit immer öfter Wärmepumpen - vor allem von Baustellen. Allein in Magdeburg erbeuteten Kriminelle acht Wärmepumpen, auch im Saalekreis und im Jerichower Land schlugen Heizungsdiebe mehrfach zu. Nach Angaben des Landeskriminalamtes wurden seit vergangenem Jahr landesweit 24 Wärmepumpen oder Teile davon gestohlen, wie die „Mitteldeutsche Zeitung“ (Donnerstag) berichtet. Landesweit liegt der Schaden durch Wärmepumpen-Diebstähle nach LKA-Angaben im sechsstelligen Bereich.