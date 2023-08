Genthin - In Genthin haben Diebe mehrere Katalysatoren von Fahrzeugen eines Autohauses gestohlen. Wie die Polizei in Burg am Sonntag mitteilte, standen die Fahrzeuge auf dem Außengelände eines Autohauses. Insgesamt seien von sieben Autos die Katalysatoren gestohlen worden. Es sei ein Sachschaden in Höhe von 21.000 Euro entstanden. Deutschlandweit kommt es immer wieder zur Katalysatoren-Diebstählen. Anfang des Jahres stellte die Polizei eine größere Diebstahlserie im Bereich Magdeburg fest. Katalysatoren enthalten wertvolle Edelmetalle wie Rhodium, Palladium und Platin und sind daher nach Polizeiangaben begehrtes Diebesgut.