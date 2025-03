Unbekannte Täter brechen in eine Lagerhalle ein und stehlen mehrere Paletten Pflanzenschutzmittel. Das Diebesgut ist mehrere Hunderttausend Euro wert.

Unbekannte stahlen in Gronau mehrere Paletten Pflanzenschutzmittel. (Symbolfoto)

Gronau - Unbekannte haben in Gronau (Landkreis Hildesheim) Pflanzenschutzmittel im Wert von knapp 300.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Täter am Montag mutmaßlich zwischen 17 Uhr und Mitternacht in eine Gronauer Firma ein und stahlen drei Paletten Pflanzenschutzmittel aus den Lagerräumen. Daraufhin flüchteten sie mit einem Auto, hieß es.