Köselitz - Während der Fahrer schlief, haben unbekannte Täter auf einem Autobahnparkplatz 28 Kartons mit Markensonnenbrillen aus einem Lkw gestohlen. Bei dem Beutezug in der Nacht zu Mittwoch auf dem A9-Parkplatz Köselitz im Landkreis Wittenberg entstand ein Schaden von über 200.000 Euro, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach schnitten die Täter zunächst zwei Löcher in die Plane und entwendeten die Sonnenbrillen dann durch die Hecktür.