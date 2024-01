Stade - Unbekannte Einbrecher haben aus den Hallen des Segelvereins Stade teure Außenbordmotoren im Wert von mehreren 10.000 Euro gestohlen. Der oder die Täter seien vermutlich in der Zeit zwischen dem 22. Dezember und Dienstag auf das Gelände gelangt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dort knackten sie die Schlösser von zwei Lagerhallen. Sie montierten zwei Außenbordmotoren von dort eingelagerten Booten ab und nahmen sie mit - es handelte sich um Motoren mit 150 beziehungsweise 250 PS. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter wegen der Größe und des Gewichts der Motoren mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort waren.