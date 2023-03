Harbke - Mehrere Menschen haben versucht, in einem Solarpark in Harbke (Landkreis Börde) Kabel und Anbauteile zu stehlen. Ein Mitarbeiter des Anlagenparks habe einen technischen Ausfall mehrerer Transformatoren am Freitag der Polizei gemeldet, teilten die Beamten am Sonntag mit. Die Polizisten konnten anschließend auf dem Firmengelände mehrere Personen sichten, die mit Taschenlampen umherliefen. Ein Polizeihubschrauber lokalisierte nach Angaben der Polizei bei einem Überflug vier Menschen.

Als die Täter die Polizei bemerkten, flüchteten sie. Zwei Männer konnten am Tatort festgenommen werden. Sie sitzen aktuell in Untersuchungshaft.

Die Beamten stellten fest, dass mehrere Trafostationen angegriffen, Anbauteile und Kabel demontiert und zum Abtransport bereitgelegt wurden. Der Schaden beläuft sich auf rund 500.000 Euro, so ein Sprecher der Polizei.