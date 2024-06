Haldensleben - In Haldensleben ist eine Seniorin von einer als Masseurin getarnten Frau bestohlen worden. Es wurden am Freitag Schmuckgegenstände sowie Bargeld in dreistelliger Höhe entwendet, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die 86-Jährige gab an, dass die Frau an ihrer Wohnungstür geklopft und sich als Masseurin ausgegeben habe. Sie trug den Angaben zufolge helle Schwesternkleidung. In der Wohnung bekam die Seniorin eine zehnminütige Massage. Der Diebstahl sei erst aufgefallen, nachdem die Frau die Wohnung wieder verlassen hatte, hieß es.

Eine Zeugin gab gegenüber der Polizei an, dass die junge Frau auch bei ihr an der Tür geklopft habe. Sie hatte ihr den Zutritt zur Wohnung allerdings verwehrt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl.