Werdau - Zwei bislang unbekannte Frauen haben an der Wohnungstür einer gehörlosen Seniorin in Werdau (Landkreis Zwickau) geklingelt und von ihr Geld gestohlen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, lenkte zunächst eine der beiden die 94-Jährige ab, während die andere Frau „zielgerichtet“ die Wohnung durchsuchte. Demnach entwendeten die beiden Diebinnen bei dem Überfall am Samstag einen fünfstelligen Bargeldbetrag aus einem Schrank sowie eine Geldbörse. Die Seniorin habe erst später mithilfe von Verwandten die Polizei rufen können. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.