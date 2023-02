Gardelegen - Unbekannte haben an der Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe in Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) mehrere Gegenstände gestohlen. Dazu gehörten Widmungstafeln, Informationsständer sowie Informationstafeln, wie eine Sprecherin der Polizei am Montag sagte. Die Tatzeit könne zwischen vergangenen Freitag und Montag liegen. Ein Informationsständer wurde bereits am Montag in der Nähe der Gedenkstätte in einem Gebüsch gefunden. Der Diebstahl wird von der Polizei als politisch motivierte Straftat eingestuft.

Die Gedenkstätte erinnert an ein Massaker der Nationalsozialisten. Mehr als 1000 KZ-Häftlinge wurden in der Nähe des Gutes Isenschnibbe in eine Scheune gesperrt, die am Abend des 13. April 1945 angezündet wurde. Zudem wurden Häftlinge erschossen. Das Besucherzentrum wurde an der ehemaligen Todesmarsch-Route errichtet. Gäste können durch große Glasfenster in dem rund 80 Meter langen, eingeschossigen Gebäude sowohl auf das Gräberfeld als auch auf die Scheune schauen. Mit nahendem Kriegsende hatten die Nazis 1945 viele Konzentrationslager aufgelöst und die Häftlinge auf Todesmärsche geschickt - durch die Dörfer an der Bevölkerung vorbei.