Bremen - Ein antiker Kollektenkasten mit Inhalt ist aus dem Bremer Dom gestohlen worden. Der Küster des St. Petri Doms stellte den Diebstahl am Mittwochmorgen fest. Mutmaßlich wurde der Kasten bereits am Dienstag während der Besuchszeit entwendet, wie es in einer Mitteilung der Polizei von Donnerstag heißt. Die Polizei prüft, ob ein Zusammenhang zu ähnlichen Fällen besteht, die sich in der Bremer Innenstadt ereigneten.

Denn am Dienstag wurde ein Opferstock der Kirche St. Johann aufgebrochen. Unklar ist noch, ob daraus etwas entwendet wurde. Ein weiterer Spendenbehälter einer Kirche wurde am selben Tag aufgebrochen in der Innenstadt gefunden. Nicht geklärt ist, woher der Behälter stammt. Zu der Höhe der Schäden machte die Polizei keine Angaben.

Erst im Januar war nach Angaben des Bistums Osnabrück eine Reliquie aus dem Osnabrücker Dom gestohlen worden.