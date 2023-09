Potsdam - Nach dem Diebstahl einer Millionensumme in der Filiale einer Geldtransportfirma in Potsdam ist die mutmaßliche Täterin noch nicht gefasst. Die Frau sei noch flüchtig, sagte eine Sprecherin der Potsdamer Staatsanwaltschaft am Montag. Nach Angaben der Behörde soll die Frau eine siebenstellige Summe Bargeld gestohlen haben. Die Polizei fahndet weiter nach ihr.

Die Zeitung „B.Z.“ aus Berlin hatte am Freitagabend berichtet, dass die Mitarbeiterin eines Geldtransportunternehmens bereits am Samstag vor einer Woche in der Potsdamer Niederlassung während ihrer Schicht Bargeld im Wert von mehreren Millionen Euro aus den Tresoren gestohlen haben soll. Die betroffene Firma hat sich bisher noch nicht dazu geäußert.

Am Donnerstag war in Berlin-Spandau ein mutmaßlicher Komplize von einem Spezialeinsatzkommando festgenommen worden. Das hatte die Berliner Polizei bestätigt.

Die Potsdamer Staatsanwaltschaft machte zur genauen Höhe der Beute, zum Zeitpunkt und zum Ablauf der Tat unter Verweis auf die noch laufenden Ermittlungen zunächst keine näheren Angaben.