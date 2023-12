Immer mehr Menschen bauen eine Wärmepumpe in ihre Neubauten ein. Die teuren Geräte bringt Diebe auf den Plan. Die Fallzahlen steigen leicht an.

Eine Luftwärmepumpe hängt bei Schnee und Eis an einer Hauswand in einem neu entstehenden Einfamilienhausgebiet.

Leipzig - Die Energiewende sorgt auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt vermehrt für den Einbau von Wärmepumpen - die teuren Geräte sind aber auch für Diebe zunehmend interessant. Häufig werden die Geräte von Baustellen oder aus Neubauten entwendet, wie ein Sprecher des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt (LKA) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte. Im Vorjahr seien 15 Diebstähle von Wärmepumpen registriert worden. Im ersten Halbjahr dieses Jahres bereits neun. Die Schadenssumme bewege sich im unteren sechsstelligen Bereich.

In Sachsen wurde im Vorjahr eine Anlage im Wert von 7800 Euro im Landkreis Bautzen von einem Grundstück gestohlen. In diesem Jahr wurden bis Ende November zwei Fälle registriert, wie das LKA mitteilte. Im Landkreis Nordsaschen brachen Unbekannte in den verschlossenen, unbewohnten Rohbau eines Eigenheimes ein und entwendet die bereits installierte Wärmepumpe, Rohrleitung, Hydraulikgerät und das Außengerät im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro. Im Landkreis Leipzig gelangten Diebe auf ein mit einem Bauzaun gesichertes Baustellengelände und stahlen eine etwa 350 Kilogramm schwere Wärmepumpe.

Alleine in Magdeburg wurden in den beiden vergangenen Jahren sechs Fälle registriert, betonte ein LKA-Sprecher. Es handele sich zwar nicht um ein Massenphänomen, ein Anstieg der Fälle sei aber zu erwarten, weil es einen Absatzmarkt für die teuren Geräte gebe. Es gehöre jedoch eine große kriminelle Energie dazu, weil die Täter zum Abtransport der schweren Geräte ein geeignetes Fahrzeug benötigten.

Baustellen mit Kameras überwachen

Die Kriminalexperten raten, das Baugelände so gut wie möglich mit Zäunen zu sichern und nach Möglichkeit Video- und Alarmanlagen zu installieren. Zudem sollte die Individualnummer der Geräte notiert werden. „Verankern Sie die Wärmepumpe mit Eisenstangen im und am Betonsockel mit Abreißmuttern oder Einschlagkugeln für Innensechskantschrauben oder verschweißen Sie die Muttern“, rät der Sprecher des LKA-Sachsen. Zudem sollte geprüft werden, ob der Diebstahl einer Wärmepumpe von der Versicherung ausgeglichen wird.