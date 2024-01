Oberlödla - Eine Frau hat in Oberlödla (Landkreis Altenburger Land) versucht, ein Aquarium samt Zubehör sowie mehrere Fische in einem Koffer zu stehlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte die 46-Jährige am Donnerstagnachmittag mit dem Trolley ohne zu bezahlen den Baumarkt verlassen. Der Diebstahl wurde den Angaben zufolge bemerkt und die Polizei gerufen. Die Ware hatte einen Gesamtwert von über 300 Euro. Gegen die Frau wird nun ermittelt.