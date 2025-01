München - Nach zwölf Tagen Urlaub müssen die Fußball-Profis des FC Bayern München wieder bei Trainer Vincent Kompany zum Dienst antreten. Ein Trainingscamp in der Sonne gibt es in der kurzen Winterpause 2025 nicht. Die neuntägige Vorbereitung bis zur Fortsetzung der Bundesliga am 11. Januar mit dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach findet in München statt.

Spannende Personalfragen begleiten den Jahresauftakt des Tabellenführers. Nachdem Harry Kane und Alphonso Davies nach ihren Verletzungen bereits beim furiosen 5:1-Jahresabschluss gegen RB Leipzig wieder mitwirken konnten, sollen weitere Akteure wie Kapitän Manuel Neuer (Rippenbruch) oder João Palhinha (Muskelbündelriss) nach und nach ins Teamtraining zurückkehren.

Kimmich und Co.: Ablösefrei gehen oder verlängern

Dazu beginnt die Winter-Transferperiode. Bis zum 3. Februar sind Wechsel möglich. Groß einkaufen wollen die Münchner nicht. Priorität genießen weiterhin die angestrebten Vertragsverlängerungen mit Jamal Musiala (21), Joshua Kimmich (29) und Alphonso Davies (24).

„Wir werden versuchen, die bestmöglichen Entscheidungen für den Sommer 2025 zu fällen“, sagte Max Eberl. Auf den Sportvorstand kommen intensive Wochen zu, die Fans erwarten Erfolgsmeldungen vom Verhandlungsführer.

Wie geht's weiter bei Müller?

Als beschlossene Sache gilt die weitere Verlängerung mit Torwart Neuer (38) um ein Jahr. Bei Weggefährte Thomas Müller (35) ist die Zukunft weniger klar. „Mit Schwung, Energie, Eifer, Lust gehen wir das neue Jahr an“, äußerte der Ur-Bayer in einem Social-Media-Post zum neuen Jahr.

Stars mit im Sommer auslaufenden Verträgen wie Kimmich, Davies oder auch Leroy Sané (28), der wohl am liebsten beim Rekordmeister verlängern würde, dürfen seit Jahresbeginn auch offiziell mit anderen Vereinen verhandeln und sogar Verträge unterschreiben. Ihr Vorteil in den Verhandlungen: Sie sind am Saisonende ablösefrei, was sie für Interessenten zusätzlich attraktiv macht.

Kompany zwischen Arbeit und Anspruch

Offensiv-Juwel Musiala ist noch bis Mitte 2026 vertraglich gebunden. Beide Seiten sind im intensiven Austausch. Dem 21-Jährigen winkt bei einem Ja zu einem langfristigen neuen Kontrakt in München ein Top-Gehalt.

Kompany ruft auch 2025 zum Jahr der „harten Arbeit“ aus. „Der FC Bayern steht für erfolgreichen, attraktiven Fußball – das ist unser Anspruch“, sagte der Belgier zum Jahreswechsel. Zumindest in der Liga sind die Bayern auf Titelkurs. Nach der Reform der Champions League geht es im Januar mit drei englischen Wochen am Stück deutlich knackiger los als in der Vergangenheit.

Testspiel bei RB Salzburg

Das einzige Testspiel bestreiten die Bayern am kommenden Montag beim österreichischen Serienmeister Red Bull Salzburg. Ein ursprünglich geplanter zweiter Test am Dreikönigstag gegen den Zweitligisten Greuther Fürth hatte Kompany wegen der noch angespannten Personalsituation storniert.