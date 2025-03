Dresden - Landtagspräsident Alexander Dierks ist neuer Chef des Kuratoriums Tag der Sachsen. Er folgt auf seinen Amtsvorgänger im Parlament, Matthias Rößler, der die Aufgabe seit 2010 innehatte. Dierks will laut Mitteilung an die erfolgreiche Arbeit für das größte Volksfest im Freistaat anknüpfen und damit die Vereine weiter fördern und öffentlich sichtbar machen, auch mit Blick auf die Nachwuchsgewinnung.

Sachsens Vereine und Verbände „bedeuten im ländlichen Raum wie in unseren Städten für Kinder und Erwachsene überall Spaß, Heimat und Zusammenhalt“, sagte Dierks. Das Kuratorium Tag der Sachsen ist ideeller Träger des Spektakels. Es findet seit 1992 jährlich und am ersten Septemberwochenende in wechselnden Kommunen statt - die 30. Ausgabe in diesem Jahr richtet die Kunstblumenstadt Sebnitz aus.