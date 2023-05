Diesellokomotive brennt am Bremer Hauptbahnhof aus

Bremen - Eine Diesellokomotive ist am Donnerstag auf einem Rangiergleis nahe des Bremer Hauptbahnhofs ausgebrannt. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit einem großen Aufgebot im Einsatz. Auf den Bahnverkehr habe der Brand keinen Einfluss gehabt. Niemand sei verletzt worden. Das Feuer sei um 10.20 Uhr gemeldet worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe die Lok vollständig gebrannt.

Besondere Sorge machte den Einsatzkräften der gefüllte Tank, in dem noch etwa 1000 Liter Diesel waren. Man habe aber verhindern können, dass der Treibstoff in Brand gerät, sagte ein Sprecher. Mitarbeitern der Bahn sei es gelungen, ein Leck an dem Tank abzudichten. Das Feuer wurde den Angaben nach gegen 11.10 Uhr gelöscht. Dann wurde die Lokomotive mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Zur Brandursache ermitteln Bundespolizei und Bahn.